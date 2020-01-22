Более четверти миллиона иностранцев не пустили в Россию в 2019 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 250 тыс. иностранцев и лиц без гражданства не пустили в Россию в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные основных показателей по миграционной ситуации в РФ за прошлый год, опубликованные на сайте МВД в среду.

"Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ в 2019 году - для более 250 тыс. человек, а в 2018 году - для 253 тыс.", - говорится в отчете, без уточнения причин запретов.

Как следует из данных статистики МВД, число людей, которые получили российское гражданство, увеличилось почти в два раза - с 269 тыс. в 2018 году до 497 тыс. в 2019 году. Подавляющее число новых граждан РФ прибыло из Украины - почти 300 тыс. человек. На втором месте Казахстан с 50 тыс. человек, затем Таджикистан, 44 тыс. уроженцев которого стали гражданами РФ.

Всего в России в прошлом году было оформлено более 506 тыс. приглашений, более 348 тыс. виз. Кроме того, более 234 тыс. человек первично получили разрешение на временное проживание в РФ, свыше 182 тыс. - вид на жительство. Также было оформлено более 1,7 млн патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства, почти 127 тыс. разрешений на работу, из которых более 34 тыс. для высококвалифицированных специалистов.