Заброшенный немецкий бункер откроют для туристов в Зеленоградске

КАЛИНИНГРАД, 22 января. /ТАСС/. Заброшенный немецкий бункер, обнаруженный в курортном городе Зеленоградске (ранее Кранц) Калининградской области, планируют открыть для туристов. Об этом ТАСС в среду сообщил глава администрации города Сергей Кошевой.

Вход в подземелье нашли в 2019 году при подготовке к ремонтным работам городской площади "Роза ветров". Глава горадминистрации поручил поставить сооружение на кадастровый учет.

"В настоящее время идет работа над технической документацией. Разрабатывается техплан, из которого будут видны технические характеристики объекта - какова площадь помещений, насколько разветвлена сеть ходов. После завершения этой работы мы сможем предложить бункер инвесторам. Уже есть интересанты, которые хотели открыть там, к примеру, музей", - сказал Кошевой.

Историки полагают, что бункер использовался в годы войны как бомбоубежище, уточнили ТАСС в администрации города. Старожилы утверждают, что о подземном сооружении было известно еще до 1970-х годов, в него спускались любители исследований подземелий. "Есть версия, что подземные помещения ранее использовались как хранилище для рыбы и что, помимо бункера, там есть сеть подземных ходов", - сказал представитель администрации.

Зеленоградск (до 1946 года немецкий Кранц) - небольшой город на берегу Балтики, ведущий историю с 1252 года. Впервые рыбацкая деревушка Кранц упоминается в письменных источниках XVII века. Как курорт Зеленоградск известен с начала XIX века. Город находится в 32 км от Калининграда и граничит с национальным парком Куршская коса. С 1999 года Зеленоградск признан курортом федерального значения, специализирующимся на бальнеотерапии. На территории городского округа, по данным муниципальных властей, расположено более 20 гостиниц и гостевых домов, четыре санатория и несколько пансионатов. Муниципалитет позиционирует туризм как одно из приоритетных направлений развития города.