В посольстве РФ сообщили, что россиян нет среди пациентов с пневмонией нового типа в Китае

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Российские граждане не входят в число выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса. Об этом заявил в среду в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

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"По имеющейся у посольства информации, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет", - сказал Егоров. В целом, отметил он, "посольство контролирует ситуацию с российскими гражданами".

"Посольство следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, поддерживает контакты с китайскими профильными службами", - отметил дипломат.

На сайте посольства, продолжил пресс-атташе, опубликована информация с предупреждением гражданам в связи с распространением в КНР случаев заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), это предупреждение основывается на рекомендациях Роспотребнадзора. Российским туристам, в частности, предложено заранее планировать поездки в Китай, воздерживаться от посещения города Уханя (провинция Хубэй) до стабилизации ситуации, соблюдать определенные меры предосторожности.