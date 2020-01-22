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Китайская вирусная пневмония
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Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России из-за нового коронавируса

В ведомстве уточнили, что случаев завоза в РФ нового коронавируса, обнаруженного в Китае, не зафиксировано
Здание Роспотребнадзора Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Роспотребнадзора
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех границах России из-за нового коронавируса, обнаруженного в Китае. Об этом журналистам сообщила в среду начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

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"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во все пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем", - сказала она.

Случаев завоза в Россию нового коронавируса не зафиксировано, добавила Ежлова. "На сегодняшний день таких случаев нет", - добавила она.

Ранее "Рен ТВ" сообщил, что 22 января в Хабаровске с авиарейса сняли одного человека, зараженного коронавирусом: у гражданина Китая были обнаружены все признаки болезни, в том числе повышенная температура. Сейчас, по информации телеканала, он находится в больнице.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни. Это коронавирус 2019-nCoV. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус проведет 22 января экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за вспышки пневмонии.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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