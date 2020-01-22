{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

Ранее глава региона Андрей Никитин обратился к депутатам областной думы с предложением проработать вопрос о введении полного запрета на торговлю бестабачной никотинсодержащей продукцией в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы на очередном заседании в среду проголосовали за ограничение на территории региона розничной продажи несовершеннолетним бестабачных жевательных и сосательных смесей, содержащих никотин, сообщила по итогам голосования председатель областного парламента Елена Писарева.

На эту тему
Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Решение принимается, закон принят. Я хотела бы акцентировать внимание на том, что это вопрос, с которым к нам обратились родители школьников, обеспокоенные тем, что дети могут беспрепятственно приобретать опасные для их жизни вещества", - сказала Писарева.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратился к депутатам областной думы с предложением проработать вопрос о введении полного запрета на торговлю такой продукцией в регионе. Подобные обращения, по словам Елены Писаревой, поступили в облдуму и от жителей области.

Инициативу об ограничении продажи детям сосательных и жевательных смесей с никотином также поддержал региональный Минздрав.

Торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет и леденцов, в которых есть никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
Реклама на ТАСС
Путин: доступ к средствам маткапитала будет у семей с момента рождения первого ребенка
Президент отметил, что сейчас некоторые направления расходования материнского капитала могут быть осуществлены до достижения ребенком трех лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС