В Новгородской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы на очередном заседании в среду проголосовали за ограничение на территории региона розничной продажи несовершеннолетним бестабачных жевательных и сосательных смесей, содержащих никотин, сообщила по итогам голосования председатель областного парламента Елена Писарева.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Решение принимается, закон принят. Я хотела бы акцентировать внимание на том, что это вопрос, с которым к нам обратились родители школьников, обеспокоенные тем, что дети могут беспрепятственно приобретать опасные для их жизни вещества", - сказала Писарева.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратился к депутатам областной думы с предложением проработать вопрос о введении полного запрета на торговлю такой продукцией в регионе. Подобные обращения, по словам Елены Писаревой, поступили в облдуму и от жителей области.

Инициативу об ограничении продажи детям сосательных и жевательных смесей с никотином также поддержал региональный Минздрав.

Торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет и леденцов, в которых есть никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.