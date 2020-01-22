Александра Долгополова обвинили в оскорблении чувств верующих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Полиция Подмосковья проводит проверку по факту появившейся информации об оскорблении чувств верующих. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В муниципальное управление МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети интернет информации, оскорбляющей чувства верующих, - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. - По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка". Как отметили в главке, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее комик Александр Долгополов опубликовал в Instagram документ, из которого следует, что в петербургский стендап-клуб HopHead обратилась полиция Орехово-Зуева в связи с его роликом "Александр Долгополов - новый час шуток", который был записан в феврале 2019 года.

На сайте комика отмечено, что в январе он должен выступить в Обнинске, Москве, Ярославле, билеты на эти концерты уже раскуплены. В клуб HopHead артист планировал приехать с концертом в феврале, но, как следует из опубликованной на сайте Долгополова информации, продажи билетов временно приостановлены.