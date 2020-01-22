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Липецкий губернатор выделит помещение многодетной семье, которая обратилась к президенту

Семье Сергея и Валентины Ефановых необходимо помещение для мастерской, где они научат работать с деревом воспитанников местных детдомов и интернатов

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выделит помещение под мастерскую многодетной семье Сергея и Валентины Ефановых, которые придумали проект для обучения воспитанников детских домов и интернатов столярному делу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Липецкой области.

С просьбой поддержать проект к президенту Владимиру Путину, который находится с рабочим визитом в Липецкой области, обратилась ученица 11 класса, победитель конкурса социальных проектов "Мой проект - моей стране!" в номинации "Помощь детям" Софья Ефанова. Она рассказала, что в ее семье 20 детей, а родители придумали проект "Маленькие домики от большой семьи", в котором обучают мальчишек из детдомов и интернатов работать с деревом. Семье хотелось бы иметь помещение под мастерскую, чтобы как можно больше детей могли учиться столярному делу. "Проект замечательный. Обещаю - обязательно вам помогу", - ответил девочке Путин.

"Глава Липецкой области Игорь Артамонов взял на личный контроль оказание помощи многодетной семье Ефановых. Вопрос с помещением и поддержкой решим", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Семья Ефановых живет в селе Крутые Хутора Липецкого района, в ней воспитываются 20 детей, из них 12 - приемные, четверо старших в настоящее время служат в армии. Как рассказал ТАСС глава семьи Сергей Ефанов, по выходным у них дома собирается много мальчишек и девчонок из окрестных домов-интернатов, а он учит их держать инструменты и делать деревянные кормушки для птиц, шкатулки, кухонные принадлежности.

"Мы хотели бы иметь помещение для мастерской - для занятий с детьми из детских домов в Липецке, чтобы как можно больше мальчишек могли посещать наши уроки. Но и все папы с детьми также могли бы туда приходить и учить своих сыновей", - рассказал Ефанов.

В ходе встречи Путин спросил у Софьи Ефановой имена родителей и сказал: "Валентина и Сергей, большое вам спасибо и низкий поклон". Софья рассказала, что ее родители организовали проект для детей из детских домов. "Дети из детских домов во главе с [нашим] папой делают деревянные изделия - кормушки, все-все-все, и дарят это в детские сады, школы и интернаты. Семейный проект существует в основном за счет бюджета нашей семьи", - сказала она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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