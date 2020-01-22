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Кравцов заявил, что в образовании не должно быть революций

Министр просвещения отметил, что в этой сфере важно обеспечить преемственность

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр просвещения Сергей Кравцов считает, что в сфере образования не должно быть революций, важно обеспечить преемственность при принятии решений. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами в среду.

"В образовании не должно быть каких-то революций. Должно быть спокойное развитие с учетом тех вызовов, которые есть, - сказал он. - Если какие-то решения принимать, то они должны быть очень взвешенными. Важно обеспечить преемственность".

Министр отметил, что основные задачи Министерству просвещения поставлены "и в послании президента, и в майских указах, и в национальных проектах".

"Все это ключевые задачи, которые требуют решения. Это огромная работа. Огромная ответственность. Нужно ситуацию проанализировать, обсудить с экспертным сообществом, чтобы принимать какие-то решения", - заключил он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать радикальных изменений в работе Министерства просвещения и какими будут его первые шаги в новой должности.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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