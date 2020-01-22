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Путин: проведение Олимпийских игр в Сочи задало импульс развитию волонтерства в России

Президент также отметил особую важность участия волонтеров в мероприятиях сферы искусства

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил активность и важность развития волонтерского движения в России в последние годы. По его мнению, импульсом для развития данного движения стало привлечение неравнодушных людей к проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

"У нас сейчас волонтерское движение вообще широко развивается. Вы знаете, регулярно встречаюсь с волонтерами с 2014 года, с проведения Олимпийских игр в Сочи. Именно тогда пошло-пошло [развитие волонтерства] по другим направлениям", - сообщил он на встрече с общественностью в Липецкой области.

Путин также отметил особую важность участия волонтеров в мероприятиях сферы искусства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая область
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