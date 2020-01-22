Более 1,1 тыс. уголовных дел заведено в прошлом году за нарушения при расходовании бюджета

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прокуроры добились возбуждения более 1,1 тыс. уголовных дел за 11 месяцев прошлого года за нарушения при расходовании бюджетных средств, в том числе выделенных на нацпроекты и госпрограммы. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Он отметил, что нарушения бюджетного законодательства по-прежнему носят распространенный характер на всех уровнях. "В указанной сфере за 11 месяцев прошедшего года выявлено более 99 тыс. нарушений закона, - сказал Паламарчук. - По постановлениям прокуроров о возбуждении дел об административных правонарушениях к административной ответственности привлечены 1,3 тыс. виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждены 1,1 тыс. уголовных дел".

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 18,9 тыс. должностных лиц; 1,2 тысячам вынесены предостережения. Прокуроры направили в суды 3,9 тыс. заявлений, из которых на конец года удовлетворены 3,2 тыс., опротестовали 12,6 тыс. незаконных правовых актов, внесли 28,9 тыс. представлений.

Паламарчук сообщил, что прокуроры повсеместно устанавливают нарушения при расходовании бюджета на нацпроекты, государственные и муниципальные программы. Также органы власти и местного самоуправления допускают несвоевременное финансирование мероприятий. "По-прежнему не искоренены случаи хищений и нецелевого расходования бюджетных средств. Выявляются нарушения бюджетного законодательства при предоставлении и использовании субсидий, грантов и иных бюджетных выплат, в том числе предназначенных для финансирования решения важных социальных и экономических задач", - сказал начальник управления. Он добавил, что нередко посягательства на бюджет сопряжены со злоупотреблением полномочиями должностными лицами.