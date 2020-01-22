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Роспотребнадзор достиг максимального уровня охвата населения прививками против гриппа

В ведомстве сообщили, что уже привиты почти 74 млн человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор достиг максимального за всю историю вакцинопрофилактики уровня охвата населения России прививками против гриппа. Об этом сообщила в среду журналистам начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"На сегодня мы привили более 50,5% от численности населения, это почти 74 млн человек, от гриппа. Это действительно максимальный за всю историю вакцинопрофилактики уровень охвата прививками против гриппа", - сказала она.

Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек.

В сентябре 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.

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