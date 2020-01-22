Суд в Петербурге оштрафовал социальное такси за полученные пассажиром-инвалидом травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга постановил взыскать с социального такси ООО "Такси-Блюз" компенсацию морального вреда местной жительнице с инвалидностью, которую неудачно высадили из машины, в результате чего она получила травмы. Об этом в среду журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд вынес решение по иску Ксении Ивановой к ООО "Такси-Блюз". Истец просила взыскать 300 тыс. рублей. Суд исковые требования удовлетворил частично - взыскал с ООО "Такси-Блюз" в пользу Ивановой компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, что Иванова заказала социальное такси и попросила перевезти ее от дома на Московском проспекте до Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Приехав на место назначения, водитель такси не убедился, что платформа электроподъемника в его автомобиле исправна, и высадил пассажирку в инвалидной коляске из машины. В результате женщина упала на обледенелый асфальт и, как выяснили позже медики, получила травмы головы, а также сильное психологическое потрясение.

"Поведение водителя после происшествия было грубым, вызывающим - он рывком поднял коляску с Ивановой, не предложил дальнейшую помощь, не предпринял мер по исправлению своих ошибок, не убедился, что ей нужна дальнейшая помощь и уехал", - добавили в пресс-службе судов.

Перед тем, как заявить иск, Иванова пыталась в досудебном порядке урегулировать свои претензий к социальному такси - обращалась в прокуратуру, в комитет по социальной политике Петербурга, в Городской информационно-расчетный центр, к самому ответчику ООО "Такси-Блюз". Однако компания ее претензии не удовлетворила.