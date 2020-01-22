Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международного молодежного центра

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о создании международного молодежного центра для организации молодежных обменов и проведения стажировок. Соответствующий перечень поручений по итогам прошедшей 5 декабря 2019 года встречи с представителями добровольческих (волонтерских) организаций в рамках Международного форума добровольцев опубликован в среду на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о создании международного молодежного центра для организации молодежных обменов, а также для проведения стажировок в рамках таких обменов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)", - говорится в документе.

Правительству необходимо подготовить доклад до 1 апреля 2020 года.