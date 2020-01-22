{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: региональные доплаты учителям за классное руководство должны быть сохранены

Президент обратился к активистам ОНФ, чтобы они наблюдали за сохранением действующих доплат учителям в регионах

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Регионы должны сохранить все действующие доплаты учителям за классное руководство, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Во многих субъектах Российской Федерации эти доплаты за классное руководство идут, в том числе в Липецкой области - порядка 5-6 тыс. [рублей], 5 тыс. - это тем, где учеников в классе поменьше, 6 тыс. - тем, где больше 15 человек в классе. Я предложил дополнительные выплаты из федерального бюджета. Сделано это для того, чтобы все преподаватели всех школ страны, а у нас их 47 тыс., чтобы они все получали эту доплату, потому что не во всех субъектах это делается. Но там, где делается, региональные выплаты должны быть, безусловно, сохранены", - сказал глава государства, отвечая на вопрос преподавателя ОБЖ, координатора кадетских классов и начальника движения "Юнармия" в области Антона Журавлева.

Президент обратился к активистам Общероссийского народного фронта, чтобы они внимательно наблюдали за сохранением действующих доплат учителям в регионах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Фигурант дела Абызова Степанов просит суд отпустить его под залог в 10 млн рублей
Бывший глава ООО "Ру-ком" при этом подчеркнул, что не признает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС