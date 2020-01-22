Путин: региональные доплаты учителям за классное руководство должны быть сохранены

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Регионы должны сохранить все действующие доплаты учителям за классное руководство, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Во многих субъектах Российской Федерации эти доплаты за классное руководство идут, в том числе в Липецкой области - порядка 5-6 тыс. [рублей], 5 тыс. - это тем, где учеников в классе поменьше, 6 тыс. - тем, где больше 15 человек в классе. Я предложил дополнительные выплаты из федерального бюджета. Сделано это для того, чтобы все преподаватели всех школ страны, а у нас их 47 тыс., чтобы они все получали эту доплату, потому что не во всех субъектах это делается. Но там, где делается, региональные выплаты должны быть, безусловно, сохранены", - сказал глава государства, отвечая на вопрос преподавателя ОБЖ, координатора кадетских классов и начальника движения "Юнармия" в области Антона Журавлева.

Президент обратился к активистам Общероссийского народного фронта, чтобы они внимательно наблюдали за сохранением действующих доплат учителям в регионах.