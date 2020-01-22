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Путин назвал востребованным привлечение частных структур к выполнению госуслуг

Президент России отметил, чтобы услуги для граждан были высокого качества

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Привлечение частных структур к выполнению государственных и муниципальных услуг за бюджетные средства создаст здоровую конкуренцию в этой сфере и повысит качество работы. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Мы вообще за то, чтобы привлекать различные структуры, в том числе частные структуры, к выполнению государственных и муниципальных задач за те средства, которые находятся в руках у регионов или муниципалитетов", - сказал Путин, отметив, что "это создает здоровую конкуренцию". "Мы должны стремиться к тому, чтобы услуги, которые граждане получают, были высокого качества, а здесь конкуренция востребована", - добавил президент.

Он отметил, что на один из пилотных проектов в этой сфере выделяется 1,9 млрд руб. Как сообщалось ранее, Минтруд предложил организовать в 2020 году пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для патронажа за гражданами старше 65 лет.

Путину на встрече также рассказали о функционировании так называемых семейных МФЦ в Тамбовской области, где работают психологи, логопеды и другие специалисты, и куда семьи могут обращаться по любым вопросам. Президент в ответ заметил, что это хороший опыт.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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