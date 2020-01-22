Госдума повышает штрафы за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении внесенный парламентом Кабардино-Балкарии законопроект, которым повышается более чем в два раза размер административных штрафов за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, таких как конопля, гашиш и марихуана.

Изменения вносятся в статью 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) "Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Предлагается повысить штрафы с 1,5-2 тыс. руб. до 2-4 тыс. руб. для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. руб. для юридических лиц.

В пояснительных материалах разработчики указывают на то, что в Кабардино-Балкарской Республике, как и в ряде других регионов РФ, в силу географических и климатических факторов имеются благоприятные условия для произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений. Этим фактором в первую очередь и обусловлено, что самыми распространенными наркотиками в республике являются производные конопли (марихуана, гашиш, гашишное масло).

При этом, как указывается в сопроводительных документах, в 2014 году было выявлено 1090 административных правонарушений, предусмотренных статьей 10.5 КоАП РФ, к ответственности привлечены 1082 физических лица, шесть юридических, в 2015 году - 1121 нарушений с привлечением к ответственности 1078 физлиц, 17 юридических лиц, в 2016 году выявлено 1252 нарушения, к ответственности привлечено 1241 физлицо, четыре юридических лица, за девять месяцев 2017 года выявлено 1344 административных правонарушения, к ответственности привлечено 1341 физическое лицо. Иными словами, статистика говорит об увеличении количества таких правонарушений.