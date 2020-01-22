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Единороссы раскритиковали законопроект о взыскании коллекторами долгов за услуги ЖКХ

Согласно инициативе, ФССП будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Единороссы выступили против законопроекта о взыскании профессиональными коллекторами долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Согласно новому варианту законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, Федеральная служба судебных приставов будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей.

Как отметила координатор федерального партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко, деятельность коллекторов продолжает вызывать справедливые жалобы со стороны граждан. "К сожалению, коллекторы поддаются соблазнам справиться с возникшими проблемами противозаконными, а подчас и просто жесткими методами, о чем мы получаем регулярные обращения. Поэтому я выступаю за дальнейшее обсуждение данной ситуации с новым составом правительства РФ и участниками рынка ЖКХ", - сказала Кувычко.

Координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов подчеркнул, что существует множество законных инструментов для взыскания долгов как для управляющих компаний, так и для ресурсоснабжающих организаций.

"Было несколько неприятных историй с привлечением коллекторов, которые используют неправовые методы, уже есть устойчивый стереотип, что коллекторы - это зло. ЖКХ - сложная сфера, которая наконец-то начинает приобретать положительный имидж, снова кидать на нее тень таким образом, снова вызывать негатив общества не нужно. Поэтому инициатива лишняя, думаю, не очень востребованная", - отметил Козлов.

По его словам, необходимо сделать акцент на разработке методов, которые будут стимулировать граждан оплачивать счета за ЖКУ вовремя и в полном объеме. "В рамках партпроекта мы постоянно уделяем внимание вопросу своевременной оплаты ЖКУ на своих лекциях, семинарах, встречах. При этом учим жителей, как бороться с теми, кто оказывает некачественные услуги или пытается раскинуть долги за ряд квартир на соседей", - отметил Козлов, добавив, что в случае внесения данного законопроекта в Госдуму партпроект направит на документ негативный отзыв.

Теги
РоссияКувычко, Анна Александровна
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