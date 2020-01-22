Пресс-служба главы Чувашии ответила на призыв "Репортеров без границ" уволить Игнатьева

ТАСС, 22 января. Инцидент с резким высказыванием главы Чувашии Михаила Игнатьева в адрес журналистов во время празднования Дня чувашской печати исчерпан. Об этом заявил в среду ТАСС пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров, комментируя призыв международной организации "Репортеры без границ" уволить главу республики.

Ранее большой резонанс в СМИ вызвала информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. В понедельник глава республики извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.

"Комментарий по данной теме глава дал в понедельник. В нем все подробно разъяснено уже", - сказал пресс-секретарь главы Чувашии.

Он уточнил, что в речи Игнатьева не было словосочетания "мочить журналистов". Слово "мочить" было адресовано не журналистам, а людям, которые распространяют заведомо недостоверную информацию, отметил пресс-секретарь.

"Никто не сказал, что Игнатьев не произносил фразу "мочить журналистов". Ее не было в его речи, но почему-то это никого из журналистов не интересует", - сказал собеседник агентства. Сидоров добавил, что это подтверждает стенограмма речи Игнатьева.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" призвала к увольнению главы республики и возбуждению против него уголовного дела за резкие высказывания в адрес журналистов. По мнению организации, Игнатьев нарушил конституцию Чувашии, которая гласит, что "глава Чувашской Республики в установленном порядке принимает меры по защите прав и свобод человека и гражданина".