В Роспотребнадзоре заявили, что опасность попадания коронавируса в Россию минимизирована

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предпринял все необходимые на сегодняшний день меры, чтобы минимизировать вероятность попадания нового коронавируса на территорию России и заражения россиян. Об этом журналистам в среду сообщила глава ведомства Анна Попова.

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"Мы все сделали так, как следует. Опасность минимизирована на сегодняшний день полностью. У нас есть своя тест-система, мы усилили контроль на границе, ведется усиленный контроль. Мы разработали методические рекомендации для медицинских работников, как им работать. Мы на сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза", - рассказала она.

Попова отметила, что сегодня ведомство постоянно следит за развитием ситуации с коронавирусом. В частности, эксперты Роспотребнадзора приглашены в рабочую группу Всемирной организации здравоохранения, которая в среду проводит специальное заседание. "Сегодня мы подготовили вопросы с нашим научным сообществом, чтобы из задать на этой площадке и разъяснить ситуацию", - добавила она.

Ранее начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила журналистам, что у ведомства есть базовые заготовки для разработки вакцины против нового коронавируса. "Да, разработка вакцины конечно ведется", - уточнила Попова.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщал ТАСС, что Минздрав уже начал работу над вакциной против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.