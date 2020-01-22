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Путин поблагодарил общественников Липецкой области за предложения по реализации послания

Свое послание российский лидер огласил 15 января. В частности, он выступил с блоком предложений по улучшению материального положения семей с детьми

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей общественных организаций Липецкой области за предложения по реализации мер, озвученных им в послании Федеральному собранию. Об этом он заявил в среду на встрече с представителями общественности в регионе.

"Мне кажется, разговор получился предметным и конкретным. Вас хочу поблагодарить не просто за оценку, что тоже важно, но еще важнее ваши предложения и формулировки различных вариантов реализации того, что было заявлено в послании, потому что на этот раз это носило конкретный целевой характер. И очень важно не только услышать, как вы воспринимаете это, а услышать ваши рекомендации, как это реализовать. Это самое главное, в этом была основная цель нашей сегодняшней встречи. Мне кажется, она достигнута", - отметил президент.

Путин 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета.

Кроме того, президент предложил закрепить в Конституции минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, а также ежегодную индексаций пенсий. Он также выступил с блоком предложений по улучшению материального положения семей с детьми. В частности, предложил расширить программу материнского капитала на первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей и увеличить на второго до 616 тыс. рублей, ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая область
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