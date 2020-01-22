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Китайская вирусная пневмония

Власти Гонконга подтвердили случай заражения пневмонией нового типа у туриста из Уханя

У членов его семьи симптомов болезни нет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 января. /ТАСС/. Власти Гонконга подтвердили первый в городе случай заражения пневмонией нового типа, которая была выявлена у китайского туриста. Об этом сообщила в среду журналистам секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения местной администрации София Чэнь.

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По ее словам, речь идет о 39-летнем пациенте, который приехал во вторник вечером на поезде из города Уханя с пересадкой в Шэньчжэне. Он был остановлен на вокзале "Западный Коулун" сотрудниками санитарных служб, которые зафиксировали у него высокую температуру. Заболевший был помещен под медицинское наблюдение, и предварительные анализы показали наличие у него коронавируса нового типа. В настоящее время врачи ожидают результатов третьего повторного теста.

Жена и двое детей китайца переночевали в отеле в Гонконге и улетели в среду утром в Манилу. У них симптомы болезни не проявились. Тем не менее местные органы здравоохранения намерены известить о случившемся филиппинских коллег, а также поместить под наблюдение пассажиров поезда, сидевших рядом с заболевшим. Для соответствующих обращений была учреждена специальная горячая телефонная линия.

В среду же был подтвержден первый случай инфицирования в Макао, расположенном в 60 км от Гонконга.

Местные власти ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе, используют сканнеры на вокзалах и в аэропорту для выявления пассажиров с повышенной температурой.

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