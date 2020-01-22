Патрушев обсудил с генсекретарем ОДКБ единый список террористических организаций

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил на встрече в Москве с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем формирование единого списка организаций, признанных террористическими в государствах - членах ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Рассмотрен вопрос о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в государствах - членах ОДКБ, - говорится в сообщении. - Кроме того, речь шла о подготовке заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, проведение которого запланировано на весну 2020 года в Москве".

Патрушев поздравил Зася с назначением на должность генерального секретаря Организации и выразил готовность оказывать всестороннее содействие секретариату ОДКБ. "Отдельное внимание собеседники уделили реализации приоритетов Российской Федерации на период председательства России в ОДКБ в 2020 году, обсудили вопросы укрепления международной роли ОДКБ и установления продуктивного взаимодействия с международными организациями и отдельными странами", - подчеркнули в Совбезе.