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Китайская вирусная пневмония

Эксперт: распространение коронавируса в Китае может быть остановлено в течение полугода

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесовшироко призвал информировать граждан о болезни и мерах ее профилактики

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Распространение коронавируса, вызвавшего массовое заболевание пневмонией в Китае, можно остановить в течение полугода, если быстро разработать и организовать применение средств диагностики, а также информировать граждан о болезни, сообщил ТАСС доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

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В среду утром Государственный комитет по делам здравоохранения страны информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах. Позднее газета "Жэньминь жибао" сообщала о 473 случаях заражения пневмонией. Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил ТАСС, что Минздрав России начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.

"При борьбе с новым коронавирусом необходимо учитывать опыт борьбы с предыдущими вспышками заболеваний, вызванных коронавирусными инфекциями. Распространение болезни можно остановить в течение полугода. Так, во время эпидемии "атипичной пневмонии" в 2003 году вирус успел широко распространиться во многом из-за слабой поначалу информированности населения. Для того, чтобы этого не повторилось, нужно не просто разработать методы диагностики и организовать их применение, но и ограничить, по крайней мере временно, турпотоки в КНР и из Китая, принять в местах вспышек строгие противоэпидемические меры и широко информировать граждан об этой опасной болезни и мерах ее профилактики", - сказал Нетесов, добавив, что борьбе с вирусом могут помешать приближающиеся праздники встречи Нового года в КНР, во время которых люди будут много ездить как внутри страны, так и за ее пределами.

По словам ученого, за последние двадцать лет это уже третий всплеск новых заболеваний вирусными пневмониями, связанный с распространением новых разновидностей коронавируса. Первый такой всплеск случился в 2003 году, тогда первичным хозяином возбудителя были летучие мыши, от которых коронавирус передался небольшим млекопитающим - пальмовым циветтам, а от них - людям, постепенно эволюционируя и адаптируясь к новому хозяину. Этому способствовало то, что люди стали активно разводить пальмовых циветт. Второй случай произошел в Саудовской Аравии в 2008-2012 годах. Тогда было выявлено, что его переносчиком в основном стали верблюды, но позднее выяснилось, что исходным природным хозяином были определенные виды живущих в стране летучих мышей. Выявленный в этом году вирус сходен с предшественником, что дает основания предполагать, что и он переносится летучими мышами, отметил Нетесов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что специалистами ведомства с первых дней появления информации о вирусе организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой. В частности, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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