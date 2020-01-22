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Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар

Девушка была осуждена за хранение и контрабанду наркотических средств

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который 23 января нанесет визит в Израиль, встретится с матерью осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и патриархом Иерусалимским Феофилом III. В беседе также примет участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Интересно отметить, я думаю, к этому будет привлечено внимание СМИ, - после отдельных переговоров с Нетаньяху [у Путина] состоится совместно с израильским премьером встреча нашего президента с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яффой Иссахар", - сказал представитель Кремля. Он не стал прогнозировать, чего ждать от предстоящей встречи, заметив лишь, что "гуманитарный аспект этого вопроса будет рассматриваться на встрече".

Ушаков напомнил, что Наама Иссахар была осуждена в России за хранение и контрабанду наркотических средств. "В ноябре [2019 года], когда Путин встречался с патриархом Феофилом, последний передал письмо матери этой девушки нашему президенту. Неоднократно относительно освобождения Иссахар просил и премьер-министр [Израиля] Нетаньяху, и [президент Израиля Реувен] Ривлин специальное послание на этот счет направлял", - констатировал Ушаков.

При этом он отказался увязывать тему помилования Иссахар и возвращения РФ исторического Александровского подворья в Иерусалиме. "Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке [Иссахар]", - обратился помощник президента к журналистам. Ушаков обратил внимание на тот факт, что помилование является важной прерогативой президента РФ.

Говоря о решении вопроса с Александровским подворьем, помощник российского лидера заметил, что "идет процесс в положительном направлении, не все юридические формальности завершены, но положительные тенденции налицо". "Я считаю, что решение израильской стороны по этому подворью идет в русле тех добрых отношений, которые сложились между нашими странами и лично между премьер-министром и президентом", - сказал Ушаков.

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

Александровское подворье

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля для его строительства была приобретена Александром III в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминУшаков, Юрий Викторович
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