Путин поручил липецкому губернатору разобраться со строительством корпуса детской больницы

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Липецкой области Игорю Артамонову согласовать с Министерством здравоохранения РФ строительство нового хирургического корпуса Липецкой областной детской больницы.

Во время встречи с общественностью, которая состоялась в ходе рабочей поездки Владимира Путина в Липецкую область, президенту о плохом состоянии детской областной больницы рассказал представитель Липецкого мотоклуба Виталий Руденко. Он рассказал, что члены клуба оказывают благотворительную помощь этой больнице и Елецкому детскому дому.

По словам Руденко, Липецкая областная детская больница размещается в здании 1982 года, не хватает места в операционных, некуда ставить новое оборудование.

"При поддержке губернатора утвержден проект строительства хирургического корпуса детской хирургической больницы, однако в распоряжении правительства РФ от 31 декабря 2019 года о софинансировании [на 2020 год] таких объектов именно это здание хирургического отделения не вошло. Мое предложение: уже в этом году внести строительство хирургического корпуса детской больницы в рамках софинансирования в госпрограмму развития здравоохранения", - сказал Руденко.

"Это конкретный объект, который должен быть соответствующим образом согласован с министерством. Губернатор здесь, слышит: со стороны федерации деньги предусмотрены, надо просто договориться, чтобы руководство региона внесло ваш объект в соответствующий список", - сказал Путин.