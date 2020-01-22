Президент Палестины весной посетит Чечню

ГРОЗНЫЙ, 22 января. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует весной 2020 года посетить Чечню, чтобы вручить президенту регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой орден "Звезда Иерусалима" за помощь палестинским беженцам в Сирии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети "Вконтакте".

Кадыров сообщил, что во вторник вечером Махмуд Аббас встретился с представителем главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудовым. На встрече также присутствовали верховный судья Палестины Махмуд аль-Хаббаш, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх, представитель президента Палестины в Чечне Авад Заул и другие официальные лица.

"Махмуд Аббас высоко оценил нашу позицию в вопросах поддержки палестинского народа. Он поблагодарил президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за помощь палестинским беженцам в Сирии. Махмуд Аббас также сообщил о своем решении наградить Аймани Несиевну орденом "Звезда Иерусалима". Весной текущего года президент собирается посетить Чеченскую Республику, чтобы вручить дорогой маме эту высокую награду", - написал Кадыров.

Кадыров отметил, что высоко ценит усилия Аббаса, направленные на обеспечение мира и стабильности в Палестине. "Мы готовы и дальше делать все возможное для укрепления российско-палестинских отношений. Уверен, приезд Махмуда Аббаса в Чеченскую Республику укрепит нашу дружбу и братство, поспособствует дальнейшему расширению партнерства между Россией и Палестиной", - написал Кадыров.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, поздравляя Аймани Кадырову с получением награды, на своей странице в Instagram уточнил, что визит палестинского лидера ожидается в мае 2020 года.

В конце ноября 2019 года посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил журналистам, что Аббас посетит праздничные мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.