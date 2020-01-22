Власти Петербурга передали полигон "Красный Бор" в федеральную собственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга завершило передачу полигона "Красный Бор" в Ленинградской области, содержащего промышленные химические отходы I-IV классов опасности, в федеральную собственность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского комитета имущественных отношений.

"Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга завершил передачу из собственности Санкт-Петербурга в собственность Российской Федерации СПб ГКУ "Дирекция по обеспечению безопасности гидтротехнических сооружений полигона "Красный бор", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Передача "Красного бора" в ведение Российской Федерации позволит провести необходимые мероприятия по рекультивации территории, а нагрузка на городской бюджет снизится на миллиарды рублей, отмечает пресс-служба.

Согласно распоряжению, за Минприроды России закрепляется осуществление функций и полномочий учредителя. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в июне поручил городскому правительству обеспечить передачу полигона в федеральную собственность. Ранее сообщалось, что после завершения процедуры передачи полигона министерство намерено проработать проектно-сметную документацию и выбрать исполнителей работ для выполнения федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", предусматривающего ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился.