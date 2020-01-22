{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Петербурга передали полигон "Красный Бор" в федеральную собственность

Передача позволит провести необходимые мероприятия по рекультивации территории, при этом уменьшив нагрузку на городской бюджет на миллиарды рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга завершило передачу полигона "Красный Бор" в Ленинградской области, содержащего промышленные химические отходы I-IV классов опасности, в федеральную собственность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского комитета имущественных отношений.

На эту тему

"Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга завершил передачу из собственности Санкт-Петербурга в собственность Российской Федерации СПб ГКУ "Дирекция по обеспечению безопасности гидтротехнических сооружений полигона "Красный бор", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Передача "Красного бора" в ведение Российской Федерации позволит провести необходимые мероприятия по рекультивации территории, а нагрузка на городской бюджет снизится на миллиарды рублей, отмечает пресс-служба.

Согласно распоряжению, за Минприроды России закрепляется осуществление функций и полномочий учредителя. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в июне поручил городскому правительству обеспечить передачу полигона в федеральную собственность. Ранее сообщалось, что после завершения процедуры передачи полигона министерство намерено проработать проектно-сметную документацию и выбрать исполнителей работ для выполнения федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", предусматривающего ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии пройдет донорская акция в поддержку детей с лейкозом
С 27 по 31 января желающие смогут сдать 9 мл крови и стать потенциальными донорами костного мозга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС