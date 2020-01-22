Главный купол храма Победы освятили в парке "Патриот"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Настоятель главного храма Вооруженных сил РФ владыка Стефан освятил главный купол, на своде которого изображен Спас Нерукотворный.

На освящении присутствовали патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, рассказал журналистам главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

"Мы поднялись на высоту 65 м, туда никогда не поднимутся, когда разберут строительные леса. Там владыка Стефан провел чин освящения в присутствии владыки Ювеналия и министра обороны", - сказал Смирнов. По его словам, мозаичное изображение Спаса Нерукотворного на куполе - самый большой в мире лик Христа.

Смирнов добавил, что в ходе осмотра министру показали оформление притвора малого храма, доработанную версию алтаря, алтарной фрески, которая покрывается металлом и полудрагоценными камнями. Глава военного ведомства утвердил решения.

Кроме того, Шойгу показали монтаж витражей, варианты покрытия чугунных крылец, мачты освещения, а также фасад, который впервые раскрыли. "Присутствующие увидели часть фасада в том виде, который будет, и встречающий лик Спасителя на главном входе. У министра были позитивные отзывы о том, в каком ритме идет строительство и в каком качестве", - добавил архитектор.