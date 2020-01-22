Мосгорсуд признал незаконным решение о продлении ареста участнику акции 27 июля Баршаю

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал незаконным решение продлить арест участнику несанкционированной акции 27 июля Андрею Баршаю до конца января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд признал незаконным решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей и постановил отправить материалы в Басманный суд Москвы для повторного рассмотрения вопроса о продлении ареста Баршаю на новое рассмотрение", - сказали в суде.

При этом в пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что обвиняемый, согласно сегодняшнему решению суда, останется под стражей до 27 января. Между тем в Басманный суд Москвы поступило уже новое ходатайство об очередном продлении срока ареста Баршаю, который истекает 27 января. Это ходатайство назначено к рассмотрению на 23 января.

Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, некоторым из них вынесены приговоры.