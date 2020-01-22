{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгорсуд признал незаконным решение о продлении ареста участнику акции 27 июля Баршаю

Суд направил материалы о продлении ареста Баршаю на новое рассмотрение

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал незаконным решение продлить арест участнику несанкционированной акции 27 июля Андрею Баршаю до конца января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд признал незаконным решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей и постановил отправить материалы в Басманный суд Москвы для повторного рассмотрения вопроса о продлении ареста Баршаю на новое рассмотрение", - сказали в суде.

При этом в пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что обвиняемый, согласно сегодняшнему решению суда, останется под стражей до 27 января. Между тем в Басманный суд Москвы поступило уже новое ходатайство об очередном продлении срока ареста Баршаю, который истекает 27 января. Это ходатайство назначено к рассмотрению на 23 января.

Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, некоторым из них вынесены приговоры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии пройдет донорская акция в поддержку детей с лейкозом
С 27 по 31 января желающие смогут сдать 9 мл крови и стать потенциальными донорами костного мозга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС