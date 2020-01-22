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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: три четверти россиян хотели бы посетить святые места в будущем

Среди православных верующих доля желающих достигает 88%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Посетить различные святыни в будущем хотели бы 75% россиян, среди православных верующих доля желающих достигает 88%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, публикованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду.

"Три четверти россиян (75%) хотели бы посетить подобные места в будущем, эта доля выше среди православных - 88%. Среди неверующих хотели бы посетить святые места 39%", - написано на сайте организации.

При этом, сообщается на сайте ВЦИОМ, почти половине (42%) опрошенных доводилось бывать в святых местах: у целебных источников, или в храмах, где покоятся мощи святых или выставлены чудотворные иконы. Организованные экскурсионные поездки совершали 16%, самостоятельные - 31%. 57% опрошенных (53% православных, 66% представителей других религий и 65% неверующих) заявили, что не бывали у святынь.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 января 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные опроса взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РоссияОпросы общественного мнения
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