В Гатчинском дворце под Петербургом планируется восстановить все исторические интерьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Реставрационные работы в Гатчинском дворце под Санкт-Петербургом, которые ведутся с 2015 года, продлятся еще не менее пяти лет и завершатся после восстановления всех исторических интерьеров. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

"Если сравнить состояние Гатчинского дворца пять лет назад и сейчас, то разница поразительна. На средства, выделенные из городского бюджета по линии КГИОП, мы смогли выполнить масштабные реставрационные работы. Мы хотим довести этот объект до логического завершения - открыть все интерьеры, все каре дворца, показать жителям города, Ленинградской области и гостям, как на самом деле должен выглядеть Гатчинский дворец - любимая резиденция Александра III. У нас очень большие планы, там работы еще лет на пять", - сказал Макаров.

В период с 2015 по 2019 годы по программе КГИОП на реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца выделено 553 млн руб. Отреставрированы интерьеры Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи, фасады центральной части дворца и Арсенального каре. В 2020 году планируется реставрация фасадов Кухонного каре, южного, юго-западного и северного фасадов западного полуциркуля, а также северо-восточного, юго-восточного и западного фасадов центральной части дворца. На это выделено 293,9 млн руб.

Гатчинский музей-заповедник

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю с времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов. После его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок, Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III.

С мая 1918 года Гатчина открылась как музей. К 1941 году она имела репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции, включавшей более 54 тысяч экспонатов. Резиденция серьезно пострадала в годы войны. Гитлеровцы взорвали дворец и похитили огромное количество экспонатов.

Подготовка к восстановлению разрушенного дворца началась уже в 1944 году, но в 1950 году здание внезапно передали ВМФ для размещения военного училища, а затем, в 1960-е годы, - ВНИИ "Электронстандарт". Помещения были законсервированы. Реставрация дворца началась только в 1976 году, а первые парадные залы ХVIII века, в том числе Аванзал, Мраморная столовая и Тронная Павла I, открылись для посетителей в 1985 году.