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75-летие Победы

Беглов вручил блокадникам в Израиле медали за сохранение памяти о подвиге ленинградцев

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что делегация израильских ветеранов, которая посетит Петербург 27 января и 9 мая в этом году, будет увеличена до 10 человек

ИЕРУСАЛИМ, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил жителями блокадного Ленинграда, проживающим в Израиле, памятные медали за активную работу по сохранению памяти о подвиге ленинградцев в блокаду 1941-1944 годов, а также за участие в создании памятника в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда в Иерусалиме. Памятные медали получили более 20 человек. Церемония прошла в среду в рамках встречи, открывшей программу визита официальной делегации города в Израиль.

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"Вне зависимости от того, где вы проживаете, вы являетесь нашими соотечественниками, нашими ленинградцами, мы всегда рады вас видеть в нашем городе. Спасибо вам за ту работу, которую вы проводите среди молодежи, говоря об итогах Второй мировой войны, говоря о блокаде, говоря о Холокосте. Это очень важно, потому что молодежь должна об этом знать. Никому не позволительно переписывать историю Второй мировой войны", - сказал Беглов на встрече с блокадниками.

Губернатор также отметил, что делегация израильских ветеранов, которая посетит Петербург 27 января и 9 мая в этом году, будет увеличена до 10 человек. Кроме того, он напомнил, что в ноябре 2019 года во время Дней Санкт-Петербурга в Израиле было организовано вручение блокадникам, проживающим в этой стране, памятных знаков "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", ее тогда получили около 1,3 тыс. человек. По словам Беглова, те блокадники, которые не состоят в общественных организациях и не попали в списки на награждение, получат памятные знаки в ближайшее время при содействии российского посольства в Израиле.

Во встрече в Иерусалиме также принимали участие петербургские ветераны, главный раввин Большой Хоральной синагоги Петербурга Менахем Певзнер, председатель правления еврейской религиозной общины города Марк Грубарг, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Открытие памятника в Иерусалиме

Беглов отметил, что делегация Санкт-Петербурга прибыла в Израиль, чтобы принять участие в открытии памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме 23 января. "Очень трогательно, что этот проект сделан совместно с мэрией Иерусалима, с вашими ветеранскими организациями, с соотечественниками", - сказал он, добавив, что памятник будет служить напоминанием о двух трагедиях, блокаде Ленинграда и Холокосте.

Инициатива создания монумента стала результатом диалога представителей правительства Петербурга с руководством израильского Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма, идею также поддержали власти Израиля и Иерусалима. 12 ноября 2019 года состоялась торжественная церемония закладки первого камня, а также капсулы с землей Пискаревского мемориала в основание памятника.

Проживающая в Израиле житель блокадного Ленинграда Эмилия Ларина сказала, что монумент "Свеча памяти" был ее мечтой на протяжении последних 30 лет, сколько она живет в Израиле. "Этот памятник для нас - это место, куда мы сможем привести своих детей, внуков, рассказать им о войне, о страшной трагедии 900 дней блокадного Ленинграда, чтобы они знали, как важно беречь мир на нашей планете и как страшна война", - добавила она.

Также на встрече сын жителя блокадного Ленинграда, председатель Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма Абрам Гринзайд от имени ветеранов Израиля вручил членам делегации Санкт-Петербурга памятную медаль в честь 75-летия Победы. Для участников встречи выступил народный артист России, солист Государственного академического Мариинского театра Василий Герелло.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияИзраильСанкт-Петербург75-летие Победы
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