Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат подозреваемого Анатолий Князев.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в марте 2019 года директор школы Мезмайского сельского поселения сообщил, что неизвестный гражданин спилил одно из деревьев, находящееся на территории образовательного учреждения. Позже удалось выяснить, что к произошедшему оказался причастен 24-летний местный житель, ущерб от его действий оценили более чем в 66 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по статье 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").

Накануне в пресс-службе администрации Апшеронского района ТАСС сообщали, что местные власти претензий к Василия Попкову не имеют, он высадил новые саженцы, возместив тем самым ущерб окружающей среде.

"Уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, мой доверитель освобожден от уголовной ответственности. Администрация района заявила, что претензий к нему не имеет. Суд согласился с доводами обеих сторон", - сказал Князев. Он пояснил, что Попков признал свою вину.

Бывшая опекун жителя Краснодарского края Василия Попкова Ольга Лабузова (является бывшим опекуном, поскольку опекаемый достиг совершеннолетия) сообщила ТАСС, что Попков распилил стволы двух рухнувших деревьев, расположенных на границе школьного сада в поселке Мезмай. По ее словам, деревья рухнули на тропинку, ведущую к школе и стадиону из-за сильных снегопадов, ураганного ветра и налипания на них снега.