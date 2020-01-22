Власти Кубани сообщили, что проблема с выплатой социальных пособий в регионе решена

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Возникшие в конце 2019 года задержки в выплатах пособий по рождению ребенка в Краснодарском крае, о которых спросили во время встречи президента РФ Владимира Путина с общественностью в Липецкой области, возникли по причине высокого миграционного потока в регион. Ситуацию удалось отрегулировать и довести деньги до получателей, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В среду во время встречи Путина с общественностью, которая состоялась в рамках рабочей поездки президента РФ в Липецкую область, эксперт Общероссийского народного фронта и председатель Совета матерей России Татьяна Булцкая рассказала главе государства о том, что в нескольких регионах в конце 2019 года наблюдались задержки в выплате социальных пособий семьям, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума (с 1 января 2020 года для получения выплаты совокупный доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума). В числе регионов, где были замечены проблемы, она назвала Республику Дагестан и Краснодарский край.

"В прошлом году были задержки по выплатам. Миграционный поток в регион сегодня огромный, к нам переезжает большое количество семей с детьми со всей страны. И если в 2018 году мы получили 11 тыс. заявок, то прошлом [2019 году] их было на 30% больше. Запланированной федеральной субсидии - 1,9 млрд рублей - объективно не хватило", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что власти региона запросили в Министерстве труда и социальной защиты России дополнительные средства. Ситуация была урегулирована, 300 млн рублей сразу были направлены жителям. Кондратьев также добавил, что в дальнейшем и в отношении других социальных выплат таких ситуаций не возникало.

Как рассказала ТАСС депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, аналогичные задержки в ноябре 2019 года были замечены на территории всей страны.

"Из-за того, что льгота носит заявительный характер, и дополнительные заявления были поданы в октябре, в ноябре произошел небольшой сбой [в выплатах]. Но произошел он на территории всей страны, с ним максимально быстро разобрались. В начале декабря прошлого года эта проблема уже не была актуальна", - уточнила Бессараб.