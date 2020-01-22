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Выставка об этносах Курганской области откроется в феврале

Мероприятие проводится на средства президентского гранта в размере 2,9 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. История проживающих на территории Курганской области этносов и национальностей будет представлена на интерактивной передвижной выставке "Народы Курганской области", которая будет проводиться на средства президентского гранта в размере 2,9 млн рублей и откроется в феврале, сообщили в пресс-службе областной думы в пятницу.

"Уже в феврале будет открыта [передвижная интерактивная] выставка ["Народы Курганской области"], посвященная истории различных этносов и национальностей, проживающих на территории Курганской области. Она реализуется на средства президентского гранта, который выиграла общественная организация ["Молодые парламентарии Зауралья"] в сумме 2,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В общественной организации уточняют, что на экспозиции расскажут об истории народов региона, национальных названиях мест, известных личностях региона, продемонстрируют фильмы о народах региона, интерактивные карты, образцы национальных костюмов, искусства, записи традиционной музыки.

"Передвижной характер экспозиции сделает ее доступной для жителей отдаленных сельских районов", - отметили в организации.

На выставке будут применяться новые технологии - интерактивные сенсорные панели, шлемы виртуальной реальности, аудио- и видеоматериалы. Такой формат, поясняют в пресс-службе облдумы, позволит лучше подать информацию для основной аудитории выставки - учащихся.

Выставка объедет в 2020 году 16 муниципальных образований региона.

Теги
РоссияКурганская область
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