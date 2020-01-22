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В фонде помощи хосписам оценили эффективность ОНФ во внедрении паллиативной помощи

Учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна Федермессер заявила, что благодаря Общероссийскому народному фронту есть возможность выйти на контакт с губернаторами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ), который реализует социальный проект "Регион заботы", стал эффективной площадкой для внедрения в российских регионах паллиативной помощи. Об этом сказала в среду на пресс-конференции в ТАСС директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

По ее словам, созданные ранее общественные организации и рабочие группы на федеральном и региональном уровнях не давали тех результатов, которые были необходимы для продвижения паллиативной помощи в субъектах. "Есть масса каких-то общественных, созданных достаточно искусственным образом советов, организаций, рабочих групп, которые из общественников высосали кучу сил и оказались совершенно нерезультативными. На каком-то этапе я поняла, что, если мы хотим менять ситуацию, нам надо работать с регионами, и в этом смысле ОНФ оказался совершено потрясающей площадкой. Страшно было пробовать год назад, но оказалось, что действительно "Регион заботы", придуманное нами название в рамках ОНФ, вместе с общественниками, это заработало", - отметила она.

Федермессер пояснила, что сейчас, благодаря взаимодействию с ОНФ, есть возможность выйти на губернаторов, и есть поручения президента, которые губернаторы вынуждены исполнять.

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Россия
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