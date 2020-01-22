Путин прибыл в Сочи, где встретится со студентами ведущих вузов

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сочи. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер планирует посетить образовательный центр "Сириус".

"В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками", - сообщили в Кремле.

Путин традиционно в январе встречается с молодежью и студентами. Годом ранее, 23 января он посетил Московский государственный университет (МГУ).

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.