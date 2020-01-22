В ООН не исключают причастность саудовского принца к взлому телефона главы Amazon

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар и ее коллега Дэвид Кайе, занимающийся вопросами поощрения и защиты права на свободу мнений и их свободное выражение, не исключают причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильного телефона главы компании Amazon Джеффа Безоса. В распространенном в среду в Женеве заявлении они призвали провести расследование появившейся в прессе информации на этот счет.

Спецдокладчики выразили "серьезную обеспокоенность полученной информацией, согласно которой, вопреки фундаментальным стандартам прав человека, с аккаунта WhatsApp, принадлежащего наследному принцу Королевства Саудовская Аравия, в 2018 году была загружена цифровая шпионская программа, позволившая вести наблюдение за владельцем The Washington Post и главой Amazon Джеффом Безосом". По их мнению, эти сведения могут свидетельствовать "о возможной вовлеченности наследного принца к слежке за г-ном Безосом с целью повлиять или заставить замолчать The Washington Post, освещающую события в Саудовской Аравии".

Эксперты считают, что "обстоятельства и время взлома телефона и слежки за Безосом" усиливают аргументы в пользу продолжения расследования, проводимого США и властями других стран, относительно "утверждений, что наследный принц отдал приказ и инициировал или, как минимум, был в курсе планирования, но не остановил" действия, приведшие к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи.

21 января газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.

В марте 2019 года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.