Окончательный диагноз госпитализированному из Пулково пассажиру пока не поставлен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Пассажир из Шанхая, которого с высокой температурой увезли в инфекционную больницу из петербургского аэропорта Пулково, обратился за помощью сам, у него подозревают ОРВИ, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора в среду.

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"За помощью мужчина обратился сам, у него температура около 38 [градусов]", - сказала представитель ведомства, добавив, что у госпитализированного подозревают ОРВИ, и пока окончательный диагноз не поставлен.

На работу петербургского аэропорта Пулково факт госпитализации пассажира не повлиял.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства, добавив, что никакой специальной санитарной обработки помещений аэропорта также не проводится.

В ряде региональных СМИ и Telegram-каналах 22 января распространилась информация, что пассажира госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

В новость были внесены изменения (18:58 мск) — добавлена информация после второго абзаца.