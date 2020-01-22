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Китайская вирусная пневмония

Глава Роспотребнадзора подтвердила усиление контроля на границах из-за коронавируса

Ранее был госпитализирован пассажир самолета, прибывшего в РФ из Шанхая

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские власти свели к минимуму возможность попадания на территорию России нового коронавируса. Как сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, на границе введен усиленный контроль. Причем санитарно-карантинный контроль усилен во все пунктах пропуска на границах Российской Федерации, а не только на границе с Китаем. Случаев завоза вируса на территорию РФ не зарегистрировано.

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Ранее в среду в Пулково госпитализировали пассажира самолета, прибывшего из Шанхая. Как сообщил источник в экстренных службах, у пассажира была высокая температура. По словам представителя вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, он доставлен в Боткинскую инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ, дальнейшие выводы о его состоянии можно будет делать по результатам проведенных анализов.

Российские эксперты примут в среду участие в специальном заседании рабочей группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором будет обсуждаться складывающаяся ситуация. Решение о разработке российской вакцины против нового коронавируса будет приниматься в зависимости от ситуации и основываться на рекомендациях ВОЗ, отметила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Российские эксперты примут в среду участие в специальном заседании рабочей группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором будет обсуждаться складывающаяся ситуация. Решение о разработке российской вакцины против нового коронавируса будет приниматься в зависимости от ситуации и основываться на рекомендациях ВОЗ, отметила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

В РФ меры приняты

По словам главы Роспотребнадзора, опасность попадания в Россию опасного вируса "минимизирована на сегодняшний день полностью". "У нас есть своя тест-система, мы усилили контроль на границе, ведется усиленный контроль. Мы разработали методические рекомендации для медицинских работников, как им работать. Мы на сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза", - сказала она.

Комментируя сообщения о готовности российских специалистов разработать вакцину от коронавируса 2019-nCoV, Попова уточнила, что "разработка вакцины ведется". Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщал ТАСС, что Минздрав уже начал работу над вакциной и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.

Изучить вопрос об опасности распространяющегося в Китае короновируса решили и в Госдуме. После выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выразившего обеспокоенность вспышкой заболевания, спикер Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по охране здоровья "разобраться с этим вопросом". "Дмитрий Анатольевич (Морозов, глава комитета Госдумы по охране здоровья - прим. ТАСС), как только вы выясните все вопросы, связанные с этим, просьба тогда на заседании Госдумы нас проинформировать", - сказал Володин.

Опасность невелика

Коронавирус 2019-nCoV вышел за пределы Китая и начал распространяться по миру. Однако власти других стран не склонны драматизировать ситуацию. Так, в США, где был зафиксирован первый случай заболевания новой пневмонией, уверены, что американцам ничто не угрожает.

"Мы в прошлом сталкивалась со схожими вызовами со стороны SARS и MERS. Те вспышки заболеваний были сложными и требовали всеобъемлющих ответных мер со стороны органов здравоохранения. Опираясь на этот опыт, мы знаем, что ключевое значение имеет проявление активности и инициативы, сохранение готовности [быстро действовать]. Подтверждение передачи нынешнего вируса от человека человеку в Азии, безусловно, повышает уровень нашей обеспокоенности. Однако мы по-прежнему считаем, что риск для американской общественности в целом со стороны этого нового типа коронавируса на данном этапе остается низким", - заявила директор американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье.

По ее словам, первый случай заболевания был выявлен севернее Сиэтла в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье США. Заболевший - мужчина в возрасте 30 с небольшим лет. 15 января он прилетел из Уханя и на следующий день обратился за медицинской помощью. Мессонье подчеркнула, что угрозы его жизни нет.

Одиночные случаи заражения новой пневмонией были зафиксированы также в Японии, Республике Корея и Таиланде.

Не видят повода для паники власти Германии. "Риск для населения очень маленький", - заявил в среду на брифинге в Берлине представитель Министерства здравоохранения ФРГ Ханно Кауц, добавив, что германские медики "хорошо подготовлены". В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что германские власти не видят повода вводить какие-либо ограничения на поездки в КНР.

Повышенные меры санитарно-эпидемиологического контроля введены в аэропортах Индии, Австралии и других государств.

Мнение эксперта

Как сообщил ТАСС доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, распространение коронавируса, вызвавшего массовое заболевание пневмонией в Китае, можно остановить в течение полугода, если быстро разработать и организовать применение средств диагностики, а также информировать граждан о болезни.

"Так, во время эпидемии "атипичной пневмонии" в 2003 году вирус успел широко распространиться во многом из-за слабой поначалу информированности населения. Для того, чтобы этого не повторилось, нужно не просто разработать методы диагностики и организовать их применение, но и ограничить, по крайней мере временно, турпотоки в КНР и из Китая, принять в местах вспышек строгие противоэпидемические меры и широко информировать граждан об этой опасной болезни и мерах ее профилактики", - сказал эксперт.

По словам ученого, за последние двадцать лет это уже третий всплеск новых заболеваний вирусными пневмониями, связанный с распространением новых разновидностей коронавируса. Первый такой всплеск случился в 2003 году, тогда первичным хозяином возбудителя были летучие мыши, от которых коронавирус передался небольшим млекопитающим - пальмовым циветтам, а от них - людям, постепенно эволюционируя и адаптируясь к новому хозяину. Этому способствовало то, что люди стали активно разводить пальмовых циветт.

Второй случай произошел в Саудовской Аравии в 2008-2012 годах. Тогда было выявлено, что его переносчиками в основном стали верблюды. Позднее выяснилось, что исходным природным хозяином были определенные виды живущих в стране летучих мышей. Выявленный в этом году вирус сходен с предшественником, что дает основания предполагать, что и он переносится летучими мышами, отметил Нетесов.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаКитайская вирусная пневмония
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