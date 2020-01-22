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Заявивших о домогательствах воспитанниц приюта в Татарстане перевели в другие учреждения

Мужчину, на которого указывали девочки, отстранили от работы

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Воспитанников социального приюта в Татарстане, рассказавших о домогательствах со стороны сотрудника, перевели в другие учреждения. Об этом в среду сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

"В общей сложности должны были перевести пять человек, потому что у одной из девочек есть младшая сестренка, разлучать сестер здесь будет неправильно. Перевели их в разные учреждения по мере того, есть ли места в приютах", - сказала она.

По данным управления СК по Татарстану, в интернете был найден ролик, в котором воспитанницы одного из социальных приютов Рыбно-Слободского района сообщили, что с августа 2019 года по 15 января 2020 года сотрудник приюта совершал в отношении четырех девочек 2006-2010 годов рождения действия сексуального характера. Возбуждено дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Мужчина, на которого указывали дети, отстранен от работы.

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