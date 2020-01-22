Эксперт Минздрава заявил, что назвать новый коронавирус особо опасным пока нельзя

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Новый тип коронавируса 2019-nCoV, из-за которого в Китае наблюдается вспышка неизвестной пневмонии, пока нельзя назвать особо опасным, так как средняя летальность от него невысокая. Такое мнение высказал ТАСС замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава России, вирусолог Герман Шипулин.

"У меня есть такое подозрение, что этот вирус, конечно, может быть, обладает повышенной летальностью, но все равно не дотягивает до особо патогенных, то есть назвать его особо опасным вирусом сейчас язык не поворачивается", - сказал он.

Как пояснил Шипулин, вспышку нового коронавируса можно сравнить с событиями 2002-2003 гг., когда в Китае была зафиксирована вспышка тяжелого острого респираторного синдрома, известного также, как атипичная пневмония, возбудителем которого являлся коронавирус SARS. Тогда было зафиксировано более 8400 случаев заболеваний, из которых более 800 - с летальным исходом. По словам эксперта, тогда летальность от SARS составляла порядка 10%, летальность нового коронавируса 2019-nCoV в разы меньше.

"Судя по всему, этот вирус менее агрессивен, - считает Шипулин. - При SARS высокая летальность была у пожилых и у пациентов с серьезными медицинскими проблемами. Тут ситуация повторяется, но средняя летальность здесь по каким-то причинам существенно ниже. Это может быть [связано с] недостоверной статистикой [по заболеваемости], или вирус может быть менее патогенный, чем SARS".

Коронавирусы нельзя назвать новым явлением, однако не уделять им особого внимания из-за тех осложнений, которые они вызывают, тоже нельзя, отметил Шипулин. "Коронавирусы отличаются степенью тяжести последствий. Самый тяжелый - это вирус ближневосточного синдрома, который называется MERS. У него летальность до 35%", - добавил он.

Завоз в Россию и скорость распространения

По словам Шипулина, вероятность распространение вируса по всему миру, в том числе завоз на территорию России, велика. В первую очередь это обусловлено тем, что Китай самая многочисленная страна в мире. "Китайцы очень мобильны, они путешествуют по всему миру, сейчас у них Новый год, они ходят друг другу в гости, они летают в другие страны, навещают родственников. И если из тех лиц, которые прилетает в Россию, кто-то будет инфицирован, он обязательно инфицирует кого-то еще. Поэтому риск большой", - считает эксперт.

Однако, как быстро вирус будет распространяться среди людей, однозначно определить пока нельзя. "У нас есть такой показатель, который показывает, сколько людей может заразить один человек [носитель вируса]. Конкретно для этого вируса этот показатель пока не рассчитан. Для SARS, например, было выявлено, что один человек заражал 80 человек, это максимальный показатель", - добавил Шипулин. Он также пояснил, что этот показатель зависит от множества факторов, в том числе от устойчивости во внешней среде и от вирулентности - степени способности данного вируса заражать организм.

Роспотребнадзор предпринял все необходимые на сегодняшний день меры, чтобы минимизировать вероятность попадания нового коронавируса на территорию РФ и заражения россиян. В частности, как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, пассажиров проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Кроме того, проверки проводятся на железнодорожных вокзалах.

Тест-системы и вакцина

Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил ТАСС, что Минздрав начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины. Шипулин отметил, что такая работа обычно занимает около полугода. По его словам, сейчас самое главное - наличие в стране методики по выявлению вируса. Однако ее разработка осложняется тем, что у специалистов нет биологического материала.

"Методика должна быть превращена в набор [по выявлению вируса]. Сейчас это непросто сделать, потому что у нас даже нет пациентов. Чтобы показать, что набор работает, должен быть клинический материал, а у нас его нет. Набор считается разработанным тогда, когда доказана его клиническая эффективность", - пояснил эксперт. При этом он добавил, что одним из вариантов работы может стать поездка российских специалистов в Китай для исследований.