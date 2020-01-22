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Путин пошутил на тему способностей Кудрина "во всех науках"

Глава Счетной палаты также является деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пошутил на тему того, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, являющийся также деканом факультета в СПбГУ, разбирается в искусстве и "во всех науках".

На встрече главы государства со студентами в Сочи в среду один из вопросов задала второкурсница факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Путин уточнил у нее, кто возглавляет этот факультет, на что девушка ответила - Кудрин. "А чего он понимает в искусстве?" - с улыбкой спросил президент, напомнив, однако, о дружбе главы Счетной палаты с дирижером Валерием Гергиевым.

"Я шучу, шучу. А то обидится, - продолжил Путин. - Алексей Леонидович, поди, все понимает, во всех науках".

Факультет свободных искусств и наук основан на принципах либерального образования. Он появился как результат реализации идеи Бард-колледжа (США) и Санкт-Петербургского государственного университета, возникшей в 1996 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичГергиев, Валерий Абисалович
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