Власти Уханя обязали жителей города носить маски из-за распространения коронавируса

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Власти китайского города Ухань в центральной провинции Хубэй обязали местных жителей носить защитные маски в общественных местах из-за распространения там пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом в среду на пресс-конференции заявил заместитель губернатора провинции Хубэй Ян Юньянь, курирующий сферу здравоохранения и медицинского обеспечения.

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"В целях предотвращения дальнейшего распространения эпидемии нового типа коронавируса, усиления контроля в общественных местах и ликвидации путей передачи вируса, правительство города Ухань принимает меры по обязательному ношению масок в общественных местах", - сказал он.

По словам Ян Юньяня, новые правила распространяются на посещение гостиниц, отелей, баров, ресторанов, кафе, общественных бань, парикмахерских, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов, выставочных комплексов, стадионов, спортивного зала, бассейна, парков, музеев, галерей, библиотек, торговых центров и магазинов, аэропортов, вокзалов, общественного транспорта и других мест большого скопления людей.

Как указал заместитель губернатора провинции, согласно принятым мерам, служащие государственных органов, предприятий и частных компаний должны носить защитные маски и во время работы.