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Власти Петербурга обеспокоены отсутствием работ по реставрации консерватории

На проведение реставрационных работ консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова власти не могут повлиять

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга обеспокоены ситуацией с затянувшейся реставрацией здания консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на Театральной площади, но не могут на это повлиять. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

"Это не городской объект, он находится в федеральной собственности, заказчик у него министерство культуры. Это проблемный объект, на нем сейчас не производятся никакие работы. И, насколько я знаю, министерство культуры обсуждает вопрос смены заказчика. Там требуется корректировка проектной документации. Сейчас там работы не ведутся. Это нас беспокоит, но мы повлиять не можем", - сказал Макаров.

Здание консерватории находится в реставрации уже несколько лет, работы предполагалось завершить в 2019 году. Подрядчик планировал провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и многое другое. Но работа по проекту застопорилась, историческое здание закрыто строительными лесами и баннерами.

Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев в декабре 2019 года назвал "угрожающе плачевным" нынешнее состояние Театральной площади Санкт-Петербурга, на которой расположены Мариинский театр и консерватория. Помимо закрытого здания консерватории, на облик площади влияют работы по строительству станции метро.

Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан 155 лет назад в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

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