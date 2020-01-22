Путин считает важнейшими людьми в жизни человека родителей и учителей

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Важнейшими людьми в жизни каждого человека являются его родители и учителя, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в среду на встрече со студентами в Сочи.

"Что на мой взгляд не менее важно, особенно для таких творческих людей, как преподаватели, а это, конечно, люди с творческим началом, это престиж в широком смысле слова. В обществе, конечно, надо воспитывать бережное отношение к учителю, уважительное отношение к учителю. Вот это чрезвычайно важно", - заявил Путин.

Он отметил, что у государства, СМИ и общественных организаций есть важная задача, которая заключается в продвижении позитивного контента про учителей, формирования к ним уважительного отношения. "Ничего не может быть важнее родителя и учителя", - заключил президент.