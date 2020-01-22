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Китайская вирусная пневмония
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Госпитализированный с симптомами ОРВИ студент из Китая прилетел в Петербург неделю назад

Он почувствовал себя плохо только 22 января и сам обратился к медикам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Студент из Китая, госпитализированный в среду с симптомами ОРВИ, прилетел в Санкт-Петербург из КНР неделю назад, но плохо почувствовал себя только 22 января и сам обратился к медикам, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

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"Второй случай зарегистрирован сегодня. Это гражданин КНР, который прибыл в Санкт-Петербург ранее - неделю назад. В связи с плохим самочувствием сегодня [он] сам обратился в медицинское коммерческое учреждение. После этого он был также госпитализирован с симптомами ОРВИ, высокой температурой в инфекционную больницу им. С. П. Боткина", - сказала собеседница агентства.

Гражданин России, прилетевший из Китая, был доставлен в больницу в среду из аэропорта Пулково. Второй пациент, как ранее сообщил ТАСС главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев, является китайским студентом, который тоже недавно вернулся из Китая.

В ряде региональных СМИ и Telegram-каналах в среду распространилась информация, что прилетевшего из КНР россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус. Собеседники ТАСС не подтвердили эту информацию, подчеркнув, что для постановки диагноза необходимо провести обследования.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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