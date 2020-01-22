{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин пообещал ввести гранты для педагогов

По словам главы государства, "можно сказать, что решение уже принято", нужно лишь подготовиться к его реализации

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Решение о введении системы грантов для учителей уже принято, в настоящее время необходимо подготовиться к его реализации. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами.

"Мы сейчас как раз это изучаем. Можно сказать, что решение уже принято, нам нужно просто подготовиться к реализации. А так абсолютно правильно, я с вами полностью согласен, мы это должны будем сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения системы грантов не только для студентов, но и для педагогов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Молодежь Ингушетии будут отправлять на обучение дефицитным профессиям в другие регионы
В республике не хватает специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС