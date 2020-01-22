Путин пообещал ввести гранты для педагогов

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Решение о введении системы грантов для учителей уже принято, в настоящее время необходимо подготовиться к его реализации. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами.

"Мы сейчас как раз это изучаем. Можно сказать, что решение уже принято, нам нужно просто подготовиться к реализации. А так абсолютно правильно, я с вами полностью согласен, мы это должны будем сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения системы грантов не только для студентов, но и для педагогов.