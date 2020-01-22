Президент Татарстана Минниханов назвал Хуснуллина системным и четким руководителем

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Результаты работы Марата Хуснуллина на должности вице-мэра Москвы позволяют говорить о том, что задачи, поставленные перед правительством РФ в строительной сфере, будут выполнены. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, назвав назначенного на должность вице-премьера РФ Марата Хуснуллина системным и четким руководителем.

Марат Хуснуллин с 2001 года по 2010 годы занимал должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана в правительстве Рустама Минниханова (ныне - президент Татарстана). Хуснуллин - заслуженный строитель Республики Татарстан

"Марат Шакирзянович очень системный, очень четкий, жесткий руководитель. Те задачи, которые он решал в Москве, позволяют нам говорить, что задачи, которые поставлены перед правительством в части строительной отрасли, регионального развития, они будут реализованы", - сказал он.

Хуснуллин окончил Казанский финансово-экономический институт. В 1995-1997 годы занимал должность гендиректора ООО "Интерпластсервис", в 1997-2000 годы был гендиректором ООО "Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс" в Казани. С мая 2001 года занимал поста министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. С этой должности был приглашен в Москву: 18 ноября 2010 года был назначен руководителем департамента городского строительства города Москвы, со 2 декабря 2010 года стал заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства и занимал этот пост по настоящее время.

За время управления Хуснуллиным стройкомплексом Москвы в городе на 50% выросла протяженность метро (построена 81 станция метро и МЦК), запущен совместно с властями Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтрансом РФ и Московским метрополитеном проект МЦД (сквозных метроэлектричек), ежегодно строится по 100 км дорог, полностью обновлен спорткомплекс "Лужники", возведен уникальный парк "Зарядье", который предложил построить президент России Владимир Путин на месте морально устаревшей и снесенной гостиницы "Россия" в центре Москвы рядом с Кремлем. Также начат проект реновации ветхих пятиэтажек, а по темпам строительства зданий в целом Москва поднялась на 4-е место среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк: 2019 год стал рекордным для Москвы по вводу недвижимости (более 11 млн кв. м, в том числе 4,96 млн кв. м жилья).

Хуснуллин с осени 2019 года зарегистрировался как глава стройкомплекса в ряде социальных сетей и активно ведет диалог с их пользователями, прямо отвечая на многие острые вопросы.