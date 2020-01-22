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Китайская вирусная пневмония

У прилетевшего в Петербург гражданина Китая коронавирус не подтвердился

По информации пресс-службы городского комитета по здравоохранению, у него ОРВИ
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© Марина Лысцева/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Медики в ходе исследований не подтвердили наличие коронавируса в организме студента из Китая, который был госпитализирован ранее в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ", - сказала представитель комитета.

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В ряде региональных СМИ и Telegram-каналах в среду распространилась информация, что прилетевшего из КНР россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Всего инфекционную больницу им. С. П. Боткина были госпитализированы два человека. Гражданин России, прилетевший из Китая, был доставлен в больницу в среду из аэропорта Пулково. Второй пациент, как ранее сообщил ТАСС главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев, является китайским студентом, который тоже недавно вернулся из Китая.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу ранее ТАСС сообщили, что студент из Китая прилетел в город из КНР неделю назад.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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